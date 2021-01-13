Палата представителей США начала рассмотрение импичмента Трампу

Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии добились вынесения импичмента Трампу на пленарное заседание палаты.

Конгрессмены планируют отстранить президента от должности по обвинению в подстрекательстве к мятежу. В случае вынесения импичмента Трамп в будущем не сможет вновь баллотироваться в президенты, а также занимать государственные посты.

Голосование по резолюции об импичменте может состояться сегодня же. Ожидается, что Палата представителей, подконтрольная демократам, примет документ.

Далее резолюция должна перейти на рассмотрение Сената США. Однако законодательный орган пробудет на каникулах до 19 января, и сенаторы не смогут провести импичмент до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

