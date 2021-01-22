Палата представителей разрешила ЛЛойду Остину возглавить Пентагон

По данным агентства, кандидаты на должность главы Пентагона должны уйти в отставку не менее чем 7 лет до выдвижения на пост. Если же прошло меньше времени, для утверждения кандидатуры необходимо разрешение Конгресса. Сообщается, что Остин ушел в отставку в 2016 году.

Сейчас утверждением кандидатуры Ллойда Остина займется сенат. Слушания по данному вопросу в сенате уже проведены.

