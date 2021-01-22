Палата представителей разрешила ЛЛойду Остину возглавить Пентагон
Палата представителей Конгресса США проголосовала за позволение Ллойду Остину возглавить Министерство обороны США, несмотря на недавнюю службу в ВС страны. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, кандидаты на должность главы Пентагона должны уйти в отставку не менее чем 7 лет до выдвижения на пост. Если же прошло меньше времени, для утверждения кандидатуры необходимо разрешение Конгресса. Сообщается, что Остин ушел в отставку в 2016 году.
Сейчас утверждением кандидатуры Ллойда Остина займется сенат. Слушания по данному вопросу в сенате уже проведены.
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