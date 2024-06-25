Палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова.

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В пресс-службе инстанции отметили, что ордера были выданы «в контексте ситуации на Украине», в том числе, за ракетные удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре.

«Палата предварительного производства... выдала ордера на арест... Шойгу и Герасимова... за предполагаемые международные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года», - говорится в заявлении МУС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута, а потому не признаёт решения МУС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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