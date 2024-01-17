Пакистан отзывает посла из Ирана
После ударов Ирана по территории Пакистана Исламабад объявил, что отзывает своего посла из Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом иранский посол в Пакистане, который в данный момент находится в Иране, вернуться в Пакистан не сможет. Исламабад приостановил все запланированные визиты в соседнюю страну.
Накануне Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль», которая расположена на границе с Ираном.
МИД Пакистана в свою очередь заявил о гибели двух детей в результате удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru