Пакистан отзывает посла из Ирана

При этом иранский посол в Пакистане, который в данный момент находится в Иране, вернуться в Пакистан не сможет. Исламабад приостановил все запланированные визиты в соседнюю страну.

Накануне Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль», которая расположена на границе с Ираном.

МИД Пакистана в свою очередь заявил о гибели двух детей в результате удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

