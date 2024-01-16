Шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по центру Израиля
Шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» заявили, что нанесли удар крылатыми ракетами по объекту в центральной части Израиля. Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале.
По утверждению группировки, поражена «жизненно важная цель» в центре Израиля. Использовались ракеты дальнего действия «Аркаб».
Шииты пообещали, что будут наносить более интенсивные удары по целям на территории Израиля.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник нанес удары по иракскому Эрбилю. В Тегеране заявили о поражении баллистических ракет антииранских сил, передает «Радиоточка НСН».
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