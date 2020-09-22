Пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию РФ внесен в Госдуму
Пакет законопроектов в развитие поправок в российской Конституции внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по внесении изменений Конституцию Павла Крашенинникова.
Среди них, в частности, проект федерального конституционного закона "О правительстве РФ", поправках в федеральные конституционные законы "О Конституционном суде РФ", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", изменениях в федеральные законы "О федеральной службе безопасности", "О внешней разведке", "О безопасности", "О прокуратуре Российской Федерации".
По словам Крашенинникова, законопроекты будут рассматриваться осенью.
Голосование по Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, по его результатам 77,92% голосовавших поддержали предложенные поправки.
Ранее во вторник сообщалось, что Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства.
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