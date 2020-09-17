ОЗХО проводит анализ проб Навального по запросу Германии
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит анализ проб, взятых у российского оппозиционера Алексея Навального.
Как говорится в заявлении организации, она получила запрос от Германии на оказание помощи в связи с предполагаемым отравлением Навального.
Ранее врачи Бундесвера и лаборатории во Франции и Швеции заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские врачи, которые лечили Навального сразу после госпитализации, следов яда не нашли. Москва ставит под сомнение версию с отравлением.
Соратники Навального в четверг рассказали, что «Новичок» немецкие врачи обнаружили на обычной пластиковой бутылке «из-под гостиничной воды» в Томске.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин заявил в эфире НСН, что если бы против Навального применили боевой отравляющий газ «Новичок», он бы не выжил.
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