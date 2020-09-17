ОЗХО проводит анализ проб Навального по запросу Германии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит анализ проб, взятых у российского оппозиционера Алексея Навального.

Как говорится в заявлении организации, она получила запрос от Германии на оказание помощи в связи с предполагаемым отравлением Навального.

Ранее врачи Бундесвера и лаборатории во Франции и Швеции заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские врачи, которые лечили Навального сразу после госпитализации, следов яда не нашли. Москва ставит под сомнение версию с отравлением.