Европарламент настроен «изолировать» Россию из-за Навального

Депутаты Европейского парламента призывают пересмотреть стратегически отношения с Россией и «продолжить ее изоляцию» в связи с делом Алексея Навального. Такое положение включено в текст резолюции, которая обсуждается сегодня и завтра. Голосование по итогам работы пленарной сессии назначено на четверг.

Документ опубликован на сайте Европарламента. Предлагается, в частности, не прекращать бойкот Москвы в рамках международных форумах, таких, как «Боьшая семёрка», а также пересмотреть взаимодействие на различных платформах.

Кроме того, в тексте содержится призыв об инициировании международного расследования происшествия с Навальным при участии ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия. Выдвинуто также предложение о сворачивании проекта «Северный поток - 2».