Европарламент настроен «изолировать» Россию из-за Навального
Депутаты Европейского парламента призывают пересмотреть стратегически отношения с Россией и «продолжить ее изоляцию» в связи с делом Алексея Навального. Такое положение включено в текст резолюции, которая обсуждается сегодня и завтра. Голосование по итогам работы пленарной сессии назначено на четверг.
Документ опубликован на сайте Европарламента. Предлагается, в частности, не прекращать бойкот Москвы в рамках международных форумах, таких, как «Боьшая семёрка», а также пересмотреть взаимодействие на различных платформах.
Кроме того, в тексте содержится призыв об инициировании международного расследования происшествия с Навальным при участии ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия. Выдвинуто также предложение о сворачивании проекта «Северный поток - 2».
Ещё раз упомянуты так называемые «пять принципов» общения с Москвой, принятые ЕС 4 года назад. Они, в частности, подразумевают полное выполнение минских соглашений по Украине, расширение сотрудничества с восточными партнерами Брюселя, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, поддержку гражданского общества в РФ и связей с ним.
Между тем, берлинская клиника Charite отказывается раскрывать подробности состояния Навального, который уже пришёл в себя и отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Как заявил РИА ФАН политолог Руслан Осташко, именно из-за этого больница, где находится россиянин, вернула миллион рублей, которые бизнесмен Евгений Пригожин, выигравший многомиллионные иски к Навальному, перечислил на его лечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru