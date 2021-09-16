«Отвлечь внимание». Захарова оценила совместные военные учения Украины и НАТО

Предстоящие на территории Украины в сентябре и октябре военные учения с участи НАТО нужны для того, чтобы отвлечь внимание от неудач внутренней политики Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, власти Украины пытаются отвлечь общественность от социально-экономических проблем страны.

Отмечается, что учения «Объединенные усилия – 21» пройдут с 20 по 30 сентября, а «Rapid Trident – 21» - с 20 сентября по 1 октября.

Ранее Владимир Путин побывал на полигоне Мулино в Нижегородской области, где следил за ходом основного этапа совместных стратегических российско-белорусских военных учений «Запад-2021».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НАТОУкраинаВоенные УченияМИД РФ
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