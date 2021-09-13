Путин на полигоне наблюдал за стратегическими учениями «Запад-2021»

Президент России Владимир Путин побывал на полигоне Мулино в Нижегородской области, где следил за ходом основного этапа совместных стратегических российско-белорусских военных учений «Запад-2021». ОБ этом сообщает официальный сайт Кремля, на котором также представлен фотоотчёт о визите главы государства на полигон.

Путин прилетел на вертолёте. В командном пункте начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту и верховному главнокомандующему о силах, задействованных в манёврах. В учениях в Нижегородской области принимают участие до 20 тысяч военнослужащих, 5600 единиц вооружений и военной техники, около 160 танков, свыше ста самолетов и более сотни вертолётов.

За ходом учений на полигоне наблюдали 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе зарубежных стран.

Одним из особенностей манёвров в Мулино стало применение боевых роботов. Об этом резиденту доложил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что дальность управления аппаратов составляет до трех километров. Каждый робот оснащён четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами.

Президенту также продемонстрировали применение новейшей отечественной боевой машины пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Среди прочего Владимир Путин ознакомился с работой мобильной хлебопекарни и автономным мобильным пунктом питания.

В учениях, помимо вооруженных сил России и Белоруссии, также прнимают участие военные подразделения ещё пяти государств – Индии, Армении, Казахстана, Киргизии и Монголии.

