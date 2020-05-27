Ответ Трампа аукнется всему миру. В РАН оценили последствия конфликта Китая и США

«Мы не можем знать, что имел в виду Трамп - политические, экономический санкции. А может, просто погрозил кулаком. Гонконг является на сегодняшний день территорией Китая. И агрессивные действия США могут оказаться вмешательством во внутренние дела других стран. Как если бы в Китае приняли какое-то решение насчет действий одного американского штата. Трамп может ввести разные санкции в отношении Китая. Опять ограничить китайский импорт в Америку и американский экспорт в Китай, объявить санкции в отношении ряда китайских банков, ограничить инвестиции Китая в США... Много чего может объявить. Но и Китай в ответ тоже может ответить. Самый надежный, хоть и жесткий способ - Китай может выбросить на мировой финансовый рынок американские долговые облигации, которых в Китае сейчас насчитывается, по оценкам экспертов, на сумму более триллиона долларов. Сразу произойдет обесценивание доллара со всеми соответствующими последствиями для американской и мировой экономики. Россию это тоже, увы, затронет», - добавил он.

На днях в Гонконге начались протесты против намерений Китая принять законопроект о безопасности бывшей британской колонии, который был внесен в повестку проходящей с 22 мая в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей. Более сотни человек, участвовавших в беспорядках, были задержаны.