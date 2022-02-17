Отцу оппозиционера Жданова заменили условный срок на реальный

Отца бывшего директора ФБК (Минюст РФ признал организацию экстремистской и выполняющей функцию иноагента, запрещена в России) Ивана Жданова Юрия приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом рассказал адвокат осужденного Владимир Воронин.

«Суд ужесточил приговор до трёх лет реального лишения свободы в апелляционной инстанции», — передает слова адвоката РИА Новости.

При этом еще в декабре прошлого года Нарьян-Марский городской суд 19 декабря 2021 года приговорил 68-летнего Юрия Жданова к условному сроку по делу о подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир.

При этом, как заявил адвокат, мотивировки данного решения сторона защиты пока что не получила. «Когда получим, будут понятны мотивы суда», - цитирует Воронина «Новая газета».

В своем последнем слова Жданов-старший связал ужесточение наказания с оппозиционной деятельностью сына и заявил, что не намерен отказываться от него, «чем бы это ему ни грозило».

