Отцу оппозиционера Жданова заменили условный срок на реальный
Отца бывшего директора ФБК (Минюст РФ признал организацию экстремистской и выполняющей функцию иноагента, запрещена в России) Ивана Жданова Юрия приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом рассказал адвокат осужденного Владимир Воронин.
«Суд ужесточил приговор до трёх лет реального лишения свободы в апелляционной инстанции», — передает слова адвоката РИА Новости.
При этом еще в декабре прошлого года Нарьян-Марский городской суд 19 декабря 2021 года приговорил 68-летнего Юрия Жданова к условному сроку по делу о подлоге и мошенничестве при распределении социальных квартир.
При этом, как заявил адвокат, мотивировки данного решения сторона защиты пока что не получила. «Когда получим, будут понятны мотивы суда», - цитирует Воронина «Новая газета».
В своем последнем слова Жданов-старший связал ужесточение наказания с оппозиционной деятельностью сына и заявил, что не намерен отказываться от него, «чем бы это ему ни грозило».
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