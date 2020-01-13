Отставке Хаджимбы предшествовал разговор с Сурковым

Ранее стало известно, что на фоне акций протестов в Абхазии Сурков посещал Сухум, отмечает «Свободная пресса». Чеснаков подтвердил факт визита Суркова в республику, однако подчеркнул, что он не встречался с Хаджимбой лично.

В минувшее воскресенье Хаджимба заявил о сложении полномочий. Решению об отставке предшествовали беспорядки возле президентского дворца в Сухуме. Кроме того, Верховный суд республики признал недействительными результаты сентябрьских выборов, по итогам которых переизбрался Хаджимба.

В понедельник, 13 января, вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что Хаджимба не будет участвовать в новых президентских выборах, которые назначены на 22 марта.

