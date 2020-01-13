Отставке Хаджимбы предшествовал разговор с Сурковым
Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры, Алексей Чеснаков заявил, что президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку после телефонного разговора с помощником президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Владиславом Сурковым, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что на фоне акций протестов в Абхазии Сурков посещал Сухум, отмечает «Свободная пресса». Чеснаков подтвердил факт визита Суркова в республику, однако подчеркнул, что он не встречался с Хаджимбой лично.
В минувшее воскресенье Хаджимба заявил о сложении полномочий. Решению об отставке предшествовали беспорядки возле президентского дворца в Сухуме. Кроме того, Верховный суд республики признал недействительными результаты сентябрьских выборов, по итогам которых переизбрался Хаджимба.
В понедельник, 13 января, вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что Хаджимба не будет участвовать в новых президентских выборах, которые назначены на 22 марта.
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