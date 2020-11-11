В Джорджии намерены вручную пересчитать 5 млн голосов

В штате Джорджия заявили о готовности вручную пересчитать 5 млн голосов на президентских выборах в США. Об этом сообщил госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, передает РИА Новости.

Как отметил Раффенспергер, ручной пересчет покажет «каков был окончательный разрыв». По его словам, это необходимо сделать поскольку «разница не так велика».



Разница между Дональдом Трампом и Джо Байденом по количеству полученных голосов не превышает 15 тысяч голосов из около 5 млн проголосовавших. Штат отдаст победителю 16 голосов выборщиков, однако по данным американских медиа, Трамп этого будет недостаточно для победы.

