Отпущен задержанный во Владивостоке японский консул

Задержанного за шпионаж во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморского края.

Как ожидается, он покинет Россию до 28 сентября, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, к настоящему времени сотрудник японского консульства отпущен и «не испытывает никаких проблем со здоровьем» после задержания.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении шпионской акции японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори. Дипломат задержан с поличным при получении за деньги сведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВладивостокШпионажКонсульствоЯпония
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