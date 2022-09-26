ФСБ сообщила о пресечении «шпионской акции» японского консула во Владивостоке

ФСБ сообщила о пресечении шпионской акции японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори. Ведомство утверждает, что дипломат задержан с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Консул объявлен персоной нон грата. По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияФСБ
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