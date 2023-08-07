«Отмена невозможна!»: Политолог Марков объяснил слова Пескова о выборах и Путине
Юридическая отмена президентских выборов невозможна, при этом их исход предрешен «социологически», сказал в эфире НСН Сергей Марков, сравнив Путина с Рузвельтом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал Западу на логику политических процессов в РФ, говоря о популярности Путина, демократии и президентских выборах, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.
Песков ранее заявил в интервью The New York Times, что Владимир Путин победит в следующем году на президентских выборах, набрав более 90% голосов. Он также отметил, что грядущие выборы - «это не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия», и в теории их можно не проводить.
«Его задача объяснить логику происходящих процессов, и это вполне адекватное объяснение. Он имел в виду, что выборы - это полностью демократический процесс, но выглядит, как бюрократическая процедура, потому что нет никакой реальной конкуренции, ведь вся нация консолидировалась вокруг Владимира Путина. При этом они злонамеренно исказили его слова. Это не только для России, но и для всех стран, тот же Рузвельт был переизбран много раз. Во время военных действий верховный главнокомандующий, как правило, не испытывает особой конкуренции», - сказал Марков.
По его мнению, президентские выборы в 2024 году обязательно состоятся, вероятность их отмены нулевая, а 90-процентное голосование за Путина вполне реально.
«Сценарий отмены выборов невозможен, поскольку нужна легитимация. Он имел ввиду, что теоретически выборы можно не проводить, потому что абсолютно всем понятен результат. "Юридически теоретически" нельзя не проводить выборы, потому что это легитимность власти, а "социологически теоретически" можно. Выборы будут. 90% - это вполне реальная цифра. За него будет очень высокий уровень голосования еще и потому, что многие противники Путина, скорее, выберут не голосование против него, а неприход на выборы», - указал политолог.
Марков также объяснил, почему россияне проголосуют за действующего президента.
«Популярность Путина огромна. Сейчас больше сторонников Путина, чем раньше. При этом они исходят не из того, что "Путин такой хороший", а из того, что его ненавидят внешние враги России, и поэтому нужно его поддерживать. С этой точки зрения популярность Путина вырастет. По всей видимости, часть противников не придет на голосование, при этом явка обычных людей может подняться, потому что они чувствуют, что нужны действия, консолидация. Они понимают, что должны помогать семьям участников СВО, но не могут найти практической формы этого, поэтому придут голосовать на выборы», - заключил собеседник НСН.
Дмитрий Песков в интервью РБК объяснил, что The New York Times переврали его высказывания о выборах и Путине. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что высказал свое личное мнение, а его слова о том, что выборы теоретически можно не проводить, касались очевидности переизбрания Путина, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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