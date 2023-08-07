«Отмена невозможна!»: Политолог Марков объяснил слова Пескова о выборах и Путине

«Его задача объяснить логику происходящих процессов, и это вполне адекватное объяснение. Он имел в виду, что выборы - это полностью демократический процесс, но выглядит, как бюрократическая процедура, потому что нет никакой реальной конкуренции, ведь вся нация консолидировалась вокруг Владимира Путина. При этом они злонамеренно исказили его слова. Это не только для России, но и для всех стран, тот же Рузвельт был переизбран много раз. Во время военных действий верховный главнокомандующий, как правило, не испытывает особой конкуренции», - сказал Марков.

По его мнению, президентские выборы в 2024 году обязательно состоятся, вероятность их отмены нулевая, а 90-процентное голосование за Путина вполне реально.

«Сценарий отмены выборов невозможен, поскольку нужна легитимация. Он имел ввиду, что теоретически выборы можно не проводить, потому что абсолютно всем понятен результат. "Юридически теоретически" нельзя не проводить выборы, потому что это легитимность власти, а "социологически теоретически" можно. Выборы будут. 90% - это вполне реальная цифра. За него будет очень высокий уровень голосования еще и потому, что многие противники Путина, скорее, выберут не голосование против него, а неприход на выборы», - указал политолог.

Марков также объяснил, почему россияне проголосуют за действующего президента.