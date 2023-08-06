Песков объяснил слова о выборах в России и победе Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выражал личное мнение, когда говорил о выборах главы государства в 2024 году и переизбрании Владимира Путина.
В интервью газете The New York Times Песков выразил уверенность, что Путин уверенно победит на выборах. Издание приписало ему слова, что президентские выборы в России - «это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия».
В беседе с РБК Песков отметил, что лично уверен в победе Путина и консолидации общества вокруг главы государства.
«А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран», - объяснил Песков свои слова.
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ранее заявила, что от выборов президента в 2024 году будет зависеть будущее России, сообщает «Радиоточка НСН».
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