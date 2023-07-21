«Жестил на Путина»: Стрелков отделается условным сроком, если согласится «замолчать»
Политолог Константин Калачев заявил НСН, что Стрелков был весьма убедителен в своей критике и вел за собой ура-патриотов, которые становились реальной силой.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков перешел от критики военного руководства к жесткой критике Владимира Путина, это было решено пресечь перед очередными выборами, заявил политолог Константин Калачев в беседе с НСН.
Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, сообщила его супруга Мирослава Регинская. По ее данным, Стрелкову выдвинуты обвинения по статье экстремизм. Калачев считает, что Стрелков давно испытывал терпение властей своей жесткой критикой.
«Его неприкосновенность объяснялась тем, что взгляды его популярны, в том числе в армии и в силовых структурах. Задержание его объясняется той же причиной. Он в последнее время начал жестить, жестить в отношении президента, перешел на откровенную критику, бил по больному. Это нужно было пресечь. Пока он критиковал военное руководство – это одна история, но он перешел на президента, а у нас в следующем году президентская кампания. Это уже не могло быть терпимым. Он был весьма убедительным. Ура-патриоты были восприимчивы к этой пропаганде, сердитые патриоты из маленького кружка превращались в реальную силу. У Стрелкова много подписчиков, читали его не просто из любопытства, люди с ним на одной волне были», - рассказал он.
Калачев считает, что Стрелков может отделаться условным сроком, если осознает свои ошибки и «замолчит».
«Его дальнейшая судьба зависит от него самого. Если он готов замолчать, то отделается легким испугом – условный срок и отлучение от соцсетей. Но есть угроза в героизации Стрелкова, он опять в тренде. Он либо готов на крест, пойти по пути Навального (включен в список террористов и экстремистов), либо нет. Сакральная жертва власти точно не нужна, власти нужно показать, что он все осознал и замолчал», - заключил собеседник НСН.
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков 19 июля сообщил, что его вызвали в МВД по делу о дискредитации Вооруженных сил. Полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис заявил в этой связи, что сторонников СВО, критикующих ход боевых действий, хотят «поставить на место», допустив, что следующими будут он сам и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает «Радиоточка НСН».
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