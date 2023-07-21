«Жестил на Путина»: Стрелков отделается условным сроком, если согласится «замолчать»

«Его неприкосновенность объяснялась тем, что взгляды его популярны, в том числе в армии и в силовых структурах. Задержание его объясняется той же причиной. Он в последнее время начал жестить, жестить в отношении президента, перешел на откровенную критику, бил по больному. Это нужно было пресечь. Пока он критиковал военное руководство – это одна история, но он перешел на президента, а у нас в следующем году президентская кампания. Это уже не могло быть терпимым. Он был весьма убедительным. Ура-патриоты были восприимчивы к этой пропаганде, сердитые патриоты из маленького кружка превращались в реальную силу. У Стрелкова много подписчиков, читали его не просто из любопытства, люди с ним на одной волне были», - рассказал он.

Калачев считает, что Стрелков может отделаться условным сроком, если осознает свои ошибки и «замолчит».

«Его дальнейшая судьба зависит от него самого. Если он готов замолчать, то отделается легким испугом – условный срок и отлучение от соцсетей. Но есть угроза в героизации Стрелкова, он опять в тренде. Он либо готов на крест, пойти по пути Навального (включен в список террористов и экстремистов), либо нет. Сакральная жертва власти точно не нужна, власти нужно показать, что он все осознал и замолчал», - заключил собеседник НСН.

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков 19 июля сообщил, что его вызвали в МВД по делу о дискредитации Вооруженных сил. Полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис заявил в этой связи, что сторонников СВО, критикующих ход боевых действий, хотят «поставить на место», допустив, что следующими будут он сам и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает «Радиоточка НСН».

