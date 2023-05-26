Шольц заявил о желании провести телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что планирует снова обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, передает газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Он не уточнил, когда именно намеривается провести беседу с российским лидером, но отметил, что с момента последнего разговора прошло уже много времени. Путин и Шольц созванивались 2 декабря 2022 года, беседа длилась почти час.

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Днем ранее Шольц заявил, что Запад продолжит усиливать санкции против России, и придаст особое значение тому, чтобы страна не могла их обойти, а также пообещал, что Украина вступит в Евросоюз после окончания конфликта с Россией.

До этого канцлер Германии заявил, что Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России, передает «Радиоточка НСН». При этом 21 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ограниченные удары Украины по российской территории являются приемлемой тактикой ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
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