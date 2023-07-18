Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Авторы документа утверждают, что Минск якобы несёт ответственность за ущерб, причинённый Украине в ходе спецоперации, а также причастен «к незаконной передаче детей».

«Поскольку уже были выданы ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС обсудить выдачу аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко», - заявили в Европарламенте.

Также Комитет призвал расширить санкционный список против белорусских и российских лиц.

Ранее МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

