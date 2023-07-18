Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко
Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчёт, в котором Международный уголовный суд (МУС) призывают выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.
Авторы документа утверждают, что Минск якобы несёт ответственность за ущерб, причинённый Украине в ходе спецоперации, а также причастен «к незаконной передаче детей».
«Поскольку уже были выданы ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС обсудить выдачу аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко», - заявили в Европарламенте.
Также Комитет призвал расширить санкционный список против белорусских и российских лиц.
Ранее МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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