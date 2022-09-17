Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к платежной системе «Мир»

Шри-Ланка обсуждает возможность присоединиться к российской платежной системе «Мир». Об этом заявил министр транспорта республики Бандула Гунавардана в интервью РИА Новости.

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«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно», — рассказал Гунавардана.

Министр добавил, что власти страны хотели бы, чтобы туристы из России могли расплачиваться картой. Переговоры об этом ведутся с центробанком Шри-Ланки.

«В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу», — указал Гунавардана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шри-ЛанкаРоссияПлатежные СистемыКарта Мир
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