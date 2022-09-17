Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к платежной системе «Мир»
Шри-Ланка обсуждает возможность присоединиться к российской платежной системе «Мир». Об этом заявил министр транспорта республики Бандула Гунавардана в интервью РИА Новости.
«Наше посольство обсуждает этот вопрос, потому что я знаю, что россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке... Мы попробуем найти какой-либо путь, попробуем получить одобрение нашего центробанка, и после этого это будет возможно», — рассказал Гунавардана.
Министр добавил, что власти страны хотели бы, чтобы туристы из России могли расплачиваться картой. Переговоры об этом ведутся с центробанком Шри-Ланки.
«В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу», — указал Гунавардана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Число пострадавших на таджикской границе граждан Киргизии возросло до 103
- Минобороны РФ показало кадры победы БТР-82А над американским М113 на Украине
- Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к платежной системе «Мир»
- Юрист рассказал, как не лишиться сдаваемой в аренду квартиры
- СМИ: Франция проводит специализированное обучение украинских бойцов
- Российское посольство призвало США следить за собственными выборами
- США намерены задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР
- СМИ назвали страны, которые могут купить 50% российской нефти после отказа ЕС
- Опрос: 9% россиян готовы бороться за шенгенскую визу несмотря на ограничения ЕС
- СМИ: Шокированные ценами жители Германии обрывают кол-центры поставщиков энергии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru