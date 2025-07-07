«Пока нынешний проект Илона Маска не выглядит чем-то серьезным и впечатляющим. В американской истории были неоднократные попытки создания влиятельных третьих сил. Например, у Рузвельта (26-й президент США, - прим. НСН) была прогрессивная партия в начале XX века. Но всякий раз это заканчивалось провалом, потому что американская электоральная система, мажоритарная система выборов благоволит как раз двухпартийности. Плюс обе партии довольно прочно контролируют политическую систему. Небольшие партии в Америке и так присутствуют. Там есть "Зеленые", например, и Демократические социалисты Америки, но на общенациональном уровне они, конечно, ничего из себя не представляют», - рассказал он.

По словам Дудакова, несмотря на влияние и финансовые возможности Маска, их может оказаться недостаточно для воплощения его замысла.

«Сейчас у Илона Маска нет сильных кандидатов, а также возможности вкладывать миллиарды долларов, которые были бы на руках. Политической организации, которая помогла бы ему собирать подписи для регистрации своих кандидатов, тоже не имеется. Даже его программа максимум, которая заключается в том, чтобы избрать нескольких конгрессменов, сформировать небольшую политическую силу и использовать это как золотую карту в переговорах с демократами и республиканцами, выглядит сегодня как фантастика. Я думаю, он вполне может повторить судьбу другого американского миллиардера Майкла Блумберга, который в 2020 году потратил $1,5 млрд на свою кампанию, в итоге получил 2% на праймериз и слился. Сам Маск, как мы знаем, идти в президенты не имеет права, потому что он родился за пределами США, в Южной Африке», - подытожил он.

Ранее Маск сообщил в соцсети X, что его партия «Америка» может выступить в поддержку кандидата на должность главы государства в 2028 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

