Отель Нетаньяху в Вашингтоне обработали от насекомых после акции против политика

Сотрудники гостиницы отметили, что предприняли необходимые шаги, чтобы обеспечить дезинфекцию внутри здания, поэтому работа продолжается в нормальном режиме.

Инцидент, по словам сотрудников отеля, произошел накануне. Противники Нетаньяху использовали против него пожарную сигнализацию и насекомых. На опубликованном в Сети видео можно увидеть личинок и кузнечиков в коридоре отеля и в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США.

Ранее сотрудникам полиции пришлось применить перцовый газ против участников протестов у Капитолия в США, где ожидалось обращение Нетаньяху, передает RT.

