Отель Нетаньяху в Вашингтоне обработали от насекомых после акции против политика
В отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пришлось проводить дезинфекцию от насекомых из-за акции против политика, сообщило РИА Новости.
Сотрудники гостиницы отметили, что предприняли необходимые шаги, чтобы обеспечить дезинфекцию внутри здания, поэтому работа продолжается в нормальном режиме.
Инцидент, по словам сотрудников отеля, произошел накануне. Противники Нетаньяху использовали против него пожарную сигнализацию и насекомых. На опубликованном в Сети видео можно увидеть личинок и кузнечиков в коридоре отеля и в конференц-зале, где установлены флаги Израиля и США.
Ранее сотрудникам полиции пришлось применить перцовый газ против участников протестов у Капитолия в США, где ожидалось обращение Нетаньяху, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru