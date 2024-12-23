Трамп ответил президенту Панамы на отказ возвращать канал
23 декабря 202406:01
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в соцсети Truth Social ответил на отказ главы Панамы Хосе Рауля Мулино возвращать Панамский канал Вашингтону.
«Еще посмотрим!», — заявил американский политик.
По словам Трампа, более 70% всего транзита через канал идет либо в американские порты, либо из них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На это Мулино указал, что Панамский канал полностью принадлежит Панаме на основании договора 1977 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru