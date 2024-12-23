Трамп ответил президенту Панамы на отказ возвращать канал

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в соцсети Truth Social ответил на отказ главы Панамы Хосе Рауля Мулино возвращать Панамский канал Вашингтону.

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«Еще посмотрим!», — заявил американский политик.

По словам Трампа, более 70% всего транзита через канал идет либо в американские порты, либо из них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На это Мулино указал, что Панамский канал полностью принадлежит Панаме на основании договора 1977 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПанамаСШАДональд Трамп

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