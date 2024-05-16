Отчет Счетной палаты в Совфеде перенесли на 19 июня

Представление отчета Счетной палаты в Совете Федерации перенесли на 19 июня. Об этом сообщил глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в беседе с РИА Новости.

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты РФ

Ранее планировалось, что представление документа состоится 22 мая.

Как отметил сенатор, отчет представляет глава Счетной палаты, и перенос события может быть связан с назначением нового руководителя ведомства.

Во вторник Совфед назначил новым главой Счетной палаты Бориса Ковальчука. Решение было принято по представлению президента Владимира Путина, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Совет Федерации РФСчетная Палата

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