Отчет Счетной палаты в Совфеде перенесли на 19 июня
Представление отчета Счетной палаты в Совете Федерации перенесли на 19 июня. Об этом сообщил глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в беседе с РИА Новости.
Ранее планировалось, что представление документа состоится 22 мая.
Как отметил сенатор, отчет представляет глава Счетной палаты, и перенос события может быть связан с назначением нового руководителя ведомства.
Во вторник Совфед назначил новым главой Счетной палаты Бориса Ковальчука. Решение было принято по представлению президента Владимира Путина, напоминает «Свободная пресса».
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