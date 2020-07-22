Отчет о несделанной работе. Премьер Мишустин доложил депутатам о работе кабмина

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Формально доклад должен был подытожить деятельность кабинета министров за 2019 год. Однако Мишустин возглавил обновленный состав правительства только в январе 2020-го, а потому выступление в значительной степени касалось дел текущих, а именно борьбы с коронавирусом и последствиями вызванного им экономического кризиса.

Премьер отметил, что последствия кризиса в России удалось смягчить благодаря возросшим расходам бюджета на различные меры поддержки. По его словам, правительству пришлось принимать «молниеносные решения». Значительную их часть он не без удовольствия напомнил депутатам. Однако, принимая во внимание, что полгода работы для победных реляций – период не вполне подходящий, премьер сконцентрировался на планах выхода из кризиса.

Так, Мишустин предложил разработать комплексный механизм поддержки крупных инвестпроектов на федеральном и региональном уровнях, создать для малого бизнеса систему «одного окна» по необходимой информации и услугам. Анонсированы были масштабное строительство транспортной инфраструктуры, модернизация первичного звена здравоохранения, расширение программы сельской ипотеки, поддержка внутреннего туризма, в том числе путем частичной компенсации расходов на поездки по России.

Главной целью правительства премьер назвал повышение качества жизни каждого человека в стране:

«Кризис затронул всех. Упали доходы людей. Серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. Конечно, мы обязаны о них позаботиться, - указал Михаил Мишустин. - Правительству предстоит большая работа. Перед нами стоят совершенно иные задачи, чем еще полгода назад, но базовые ценности, безусловные приоритеты остались неизменными. Это служить людям, работать командой и добиваться результата», - сказал глава российского правительства.

А пока результат таков.

Число официально зарегистрированных безработных с 1 апреля выросло в 3,5 раза и превысило 3 млн человек, признал Мишустин. При этом фактическая безработица, по данным Росстата на 1 июня текущего года, превышала 4,5 млн человек.

Реальные располагаемые доходы россиян пережили во втором квартале текущего года сильнейшее с конца прошлого века падение - 8% в годовом сравнении, - говорится в докладе Росстата.

По данным исследования, которое в июне провели компания «Росгосстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива», доля граждан с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла в период пандемии коронавируса до 44,6%.

Другими словами, почти половина населения страны живет в нищете. Вопреки всем «молниеносным решениям».

