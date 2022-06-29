«От Шотландии до Техаса»: В Совфеде указали, кто может признать ДНР и ЛНР

«Сирия не последнее государство, которое признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Я не исключаю, что следующими, кто может признать независимость ЛДНР, может стать, например, Техас, так как там на 2023-й запланировано голосование о выходе штата из состава США. Та же история и с Шотландией, и с Северной Ирландией», - сказала Ковитиди NEWS.ru

Накануне в Эдинбурге объявили, что на 19 октября 2023 года планируется консультативный референдум о независимости Шотландии.

