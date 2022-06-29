«От Шотландии до Техаса»: В Совфеде указали, кто может признать ДНР и ЛНР

Сенатор Ольга Ковитиди предположила, кто может последовать примеру Сирии, признав независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее в среду госагентство SANA распространила заявление МИД Сирии о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР.

SANA: Сирия решила признать независимость ЛНР и ДНР

«Сирия не последнее государство, которое признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Я не исключаю, что следующими, кто может признать независимость ЛДНР, может стать, например, Техас, так как там на 2023-й запланировано голосование о выходе штата из состава США. Та же история и с Шотландией, и с Северной Ирландией», - сказала Ковитиди NEWS.ru

Накануне в Эдинбурге объявили, что на 19 октября 2023 года планируется консультативный референдум о независимости Шотландии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ШотландияЛНРДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры