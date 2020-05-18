В Госдуме обвинили ВОЗ в затягивании эпидемии для России

«А какое нам дело до ВОЗ? У нас есть свой тысячелетний опыт борьбы с эпидемиями. Россия боролась с эпидемиями со времен печенегов. И лучше, чем многие другие, потому что территория такая сложная. Зачем нам эта ВОЗ в принципе? Надо делать то, что предложил Путин 15 января – надо восстанавливать суверенитет, отказываться от исполнения решений международных органов – а ВОЗ к ним относится, и отлаживать свою самостоятельную борьбу с этой эпидемией. Мы так долго с ней возимся, потому что используем не наши методики, а присланные, которые на нашей почве результата не дают. Да и цели такой не имеют – какое дело чиновникам ВОЗ до здоровья граждан России? Те страны, которые не слушались ВОЗ, тот же Китай, давно справились с эпидемией. Она нам вредит только. Мы затянули эту историю на два месяца только из-за ВОЗ. Ее можно было перекрытием границ решить два месяца назад. А саму эпидемию подавить за две-три недели методами жесткого карантина. Вместо этого еще будем возиться много лет», - сказал парламентарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку ВОЗ независимо от оценки её деятельности другими странами.

