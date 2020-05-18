В Госдуме обвинили ВОЗ в затягивании эпидемии для России
Депутат Госдумы в эфире НСН предложил отказаться от всяких контактов с ВОЗ.
Против расследования деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее мнению, сообщает «Интерфакс», нет оснований устраивать «судилище» над ВОЗ, проводить расследования и уничтожать полезные наработки последних десятилетий.
Ранее провести расследование действий ВОЗ по координации международных усилий в борьбе с COVID-19 предложил Европейский Союз. Эту идею поддержали более 120 государств.
Депутат Госдумы Евгений Федоров в эфире НСН предложил вообще отказаться от всяких контактов с ВОЗ.
«А какое нам дело до ВОЗ? У нас есть свой тысячелетний опыт борьбы с эпидемиями. Россия боролась с эпидемиями со времен печенегов. И лучше, чем многие другие, потому что территория такая сложная. Зачем нам эта ВОЗ в принципе? Надо делать то, что предложил Путин 15 января – надо восстанавливать суверенитет, отказываться от исполнения решений международных органов – а ВОЗ к ним относится, и отлаживать свою самостоятельную борьбу с этой эпидемией. Мы так долго с ней возимся, потому что используем не наши методики, а присланные, которые на нашей почве результата не дают. Да и цели такой не имеют – какое дело чиновникам ВОЗ до здоровья граждан России? Те страны, которые не слушались ВОЗ, тот же Китай, давно справились с эпидемией. Она нам вредит только. Мы затянули эту историю на два месяца только из-за ВОЗ. Ее можно было перекрытием границ решить два месяца назад. А саму эпидемию подавить за две-три недели методами жесткого карантина. Вместо этого еще будем возиться много лет», - сказал парламентарий.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку ВОЗ независимо от оценки её деятельности другими странами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- ВЦИОМ: Россияне боятся больше коронавируса, чем безработицы
- Умер знаменитый французский актер, снимавшийся у культовых режиссёров
- Ещё один депутат Госдумы заразился коронавирусом
- Путин и Эрдоган обсудили по телефону борьбу с коронавирусом
- Опрос: Почти четверть россиян на «удалёнке» прибавили в весе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru