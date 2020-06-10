От министра Решетникова за месяц сбежал третий заместитель

Из министерства экономического развития (МЭР) России за месяц увольняется уже третий замглавы ведомства — в этот раз уходит Михаил Расстригин. Отмечается, что решение уволиться связано с «переходом на другую работу».

Документ об увольнении Расстригина за подписью премьер-министра Михаила Мишустин опубликован на сайте правительства РФ.

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В самом МЭР отметили, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию и был уволен 10 июня. В ведомстве от трудился с декабря 2017 года.

Ранее из МЭР уволились еще два заместителя Максима Решетникова - Вадим Живулин и Азер Талыбов. Опрошенный Ura.ru политолог Константин Калачев отметил, что массовый исход высокопоставленных чиновников из ведомства связан с тем, что они не видят перспектив под его началом.

«Совершенно очевидно, что это самый слабый и пустой министр в российском правительстве. Исход его заместителей связан только с тем, что у Решетникова в нынешнем виде нет будущего», - подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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