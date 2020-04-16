АРБ: Банки услышат критику Решетникова - кредиты могут появиться
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН выразил мнение, что банки будут охотнее предоставлять льготные кредиты бизнесу после критики министра.
Банки не спешат идти навстречу пожеланиям власти и выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам в условиях карантина из-за коронавируса. В этом убедился министр экономического развития Максим Решетников.
Как пишет МК, он лично позвонил в несколько банков и попросил оформить беспроцентный кредит. В одном ему сказали, что постановление правительства о льготных кредитах еще не подписано, а в другом – кредит пообещали дать, но только в мае. По словам Решетникова, он «обратил на это внимание руководства банков».
По данным главы Минэкономразвития, из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 млрд рублей, банки одобрили только 1,5 млрд рублей. При этом выдано реально всего лишь 400 млн рублей.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН выразил мнение, что банки прислушаются к критике министра.
«Думаю, они услышат. Тем более, что и Борис Титов поэтому поводу контрольные закупки осуществлял. Думаю, банки понимают, что мы в одной стране живем, в одном обществе. И если не услышать призыв относиться лояльно к этой ситуации. Тем более что государство готово выделить средства и компенсировать потери банков. И это касается банков с самыми большими ресурсами, контрольные закупки там были проведены. Думаю, более «рыночные» банки достаточно лояльно к своим клиентам относятся», - отметил Тосунян.
По его мнению, государству нужно четче прописать условия льготных кредитов.
«Откуда банки будут брать этот ресурс и какая степень компенсации им будет обеспечена прямым и косвенным образом, через фондирование, смягчение резервных и надзорных требований», - заключил банкир.
Напомним, 15 апреля Владимир Путин заявил, что для поддержки льготного кредитования бизнеса государство задействует резервы Внешэкономбанка.
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