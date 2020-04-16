АРБ: Банки услышат критику Решетникова - кредиты могут появиться

Банки не спешат идти навстречу пожеланиям власти и выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам в условиях карантина из-за коронавируса. В этом убедился министр экономического развития Максим Решетников.

Как пишет МК, он лично позвонил в несколько банков и попросил оформить беспроцентный кредит. В одном ему сказали, что постановление правительства о льготных кредитах еще не подписано, а в другом – кредит пообещали дать, но только в мае. По словам Решетникова, он «обратил на это внимание руководства банков».

По данным главы Минэкономразвития, из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 млрд рублей, банки одобрили только 1,5 млрд рублей. При этом выдано реально всего лишь 400 млн рублей.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН выразил мнение, что банки прислушаются к критике министра.