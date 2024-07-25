Освобожденные в ходе СВО города предложено изображать на банкнотах
Увековечить память о спецоперации можно на новых российских банкнотах, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по просвещению Яну Лантрантову.
С таким предложением она обратилась к председателю Центробанка России Эльвире Набиулинной. Парламентарий считает, что на купюрах можно изображать портреты погибших в СВО героев, а также освобожденные города.
Лантрантова предложила выпускать такие купюры не ограниченными сериями, а массово. «Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — отметила депутат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru