Освобожденные в ходе СВО города предложено изображать на банкнотах

С таким предложением она обратилась к председателю Центробанка России Эльвире Набиулинной. Парламентарий считает, что на купюрах можно изображать портреты погибших в СВО героев, а также освобожденные города.

Лантрантова предложила выпускать такие купюры не ограниченными сериями, а массово. «Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — отметила депутат.

