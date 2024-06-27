«Десятитысячной уже недостаточно!»: От ЦБ потребовали купюры высокого номинала
В России из-за инфляции растет потребность в более крупных купюрах, заявил экономист Евгений Змиев.
Из-за высокой инфляции в России пора выпускать не только десятитысячную, но и двадцатитысячную купюру, заявил НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев.
Ранее кандидат в мэры Сочи 33-летняя хабаровчанка Ирина Ронская направила в Центральный Банк (ЦБ) макет новой купюры с изображением достопримечательностей города, сообщило издание «Живая Кубань». На купюре изображены дельфины, пальмы, горы и зелень. Змиев уверен, что десятитысячную купюру давно пора выпустить, так как наличные деньги до сих пор популярны у россиян.
«С момента выпуска пятитысячной купюры прошел уже не один десяток лет. С тех пор инфляция очень хорошо подросла. Поэтому как бы мы не признавали, что наличное обращение умирает, надо понимать, что Россия большая, и далеко не везде хорошо развита банковская сеть, безналичный расчет и есть надежный интернет. Поэтому наличность была, есть и будет. Актуальность появления десятитысячных купюр возрастает с каждым месяцем. Более того, я бы рекомендовал ЦБ уже задуматься о выпуске двадцатитысячной купюры», - считает он.
По словам Змиева, аргументы ЦБ о том, что крупные наличные деньги используются коррупционерами, не выдерживают критики.
«На самом деле, телевидение нам ярко показывает, что в теневой экономике в большинстве случаев используют наличные с денежными знаками недружественных государств. Таким образом, появление десятитысячной и двадцатитысячной банкноты будет служить удобству внутреннего денежного обращения для граждан России», - убежден экономист.
На новой купюре, по мнению Змиева, нужно увековечить город Краснодар.
«У нас есть такой город, который активно обсуждается, вся страна в него едет, но на купюрах его нет – это Краснодар. Если большое количество россиян отдает свой выбор Краснодару, покупают там недвижимость, то это показатель. Плюс он носит негласный статус Южной столицы России», - подытожил экономист.
Ранее данные опроса ЦБ показали, что около 75% россиян отдают предпочтение безналичным способам оплаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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