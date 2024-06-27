«Десятитысячной уже недостаточно!»: От ЦБ потребовали купюры высокого номинала

Ранее кандидат в мэры Сочи 33-летняя хабаровчанка Ирина Ронская направила в Центральный Банк (ЦБ) макет новой купюры с изображением достопримечательностей города, сообщило издание «Живая Кубань». На купюре изображены дельфины, пальмы, горы и зелень. Змиев уверен, что десятитысячную купюру давно пора выпустить, так как наличные деньги до сих пор популярны у россиян.

«С момента выпуска пятитысячной купюры прошел уже не один десяток лет. С тех пор инфляция очень хорошо подросла. Поэтому как бы мы не признавали, что наличное обращение умирает, надо понимать, что Россия большая, и далеко не везде хорошо развита банковская сеть, безналичный расчет и есть надежный интернет. Поэтому наличность была, есть и будет. Актуальность появления десятитысячных купюр возрастает с каждым месяцем. Более того, я бы рекомендовал ЦБ уже задуматься о выпуске двадцатитысячной купюры», - считает он.