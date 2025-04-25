Осуждённый за взятки экс-замначальника ИК № 37 погиб в зоне СВО

Уточняется, что Шварев дважды участвовал в боевых действиях: сначала в составе внутренних войск МВД ДНР, затем в составе Вооруженных сил РФ.

Бывшего замначальника колонии задержали на территории ДНР. В декабре 2025 года суд признал его виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что мужчина получил от одного из осужденных за покровительство полмиллиона рублей и люксовые часы Tissot.

Шварев был приговорен к 12 годам лишения свободы. Однако в марте 2025 года он заключил контракт с Минобороны РФ и направился в зону СВО.

Ранее стало известно, что на СВО погиб легкоатлет, заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

