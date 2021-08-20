«Осуждён за криминал». Путин прокомментировал дело Навального
Президент России Владимир Путин заявил, что приговор Алексею Навальному - это решение судебных властей РФ и к нему следует относиться с уважением, сообщает РИА Новости.
Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве он отметил, что оппозиционер отправился за решётку вовсе не за свою политическую деятельность.
«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнёров», - подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что борьба с коррупцией очень важна, но она не должна становиться политическим инструментом, а заниматься этим делом должны люди, «которые сами безупречно исполняют закон».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявила, что «считает неприемлемым» приговор Алексею Навальному и оппозиционера необходимо освободить.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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