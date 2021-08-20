Меркель заявила, что Навального нужно освободить
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «считает неприемлемым» приговор Алексею Навальному, а ситуацию вокруг него назвала «очень угнетающей», сообщает ТАСС.
Выступая на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве она напомнила, что приговор, вынесеный оппозиционеру российским судом, в ЕСПЧ назвали «произвольным и несоразмерным».
«Для нас это неприемлемо, и я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом», - резюмировала Меркель.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Совбез Украины ввёл санкции против российских судей в Крыму
- Путин заявил о готовности России к продолжению транзита газа через Украину
- Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока - 2»
- СМИ: гражданин России приплыл в Японию и попросил убежища
- «Осуждён за криминал». Путин прокомментировал дело Навального
- Минюст РФ включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
- Меркель заявила, что Навального нужно освободить
- Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой
- Путин назвал Афганистан одной из приоритетных тем на встрече с Меркель
- Мурашко назвал число вакцинированых от COVID-19 россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru