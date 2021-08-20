Меркель заявила, что Навального нужно освободить

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «считает неприемлемым» приговор Алексею Навальному, а ситуацию вокруг него назвала «очень угнетающей», сообщает ТАСС.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве она напомнила, что приговор, вынесеный оппозиционеру российским судом, в ЕСПЧ назвали «произвольным и несоразмерным».

«Для нас это неприемлемо, и я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом», - резюмировала Меркель.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

