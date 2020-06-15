Американец Пол Уилан получил 16 лет российской колонии

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан признан виновным в шпионаже против России, его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес в понедельник Мосгорсуд. Уилан, имеющий кроме американского гражданства Канады и Ирландии и даже подданство Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Сам он категорически отрицал свою вину. Его адвокат Владимир Жеребенков настаивает, что защита представила суду достаточно доказательств невиновности Уилана, задержание которого он называет результатом оперативного эксперимента. Как пояснил адвокат, Уилан считал, что на флэш-карте, переданной ему, были фотографии, сделанные во время турпоездки в Сергиев Посад, а вовсе не какие-то секретные материалы, составляющие государственную тайну. Однако, как писал ранее «Коммерсантъ», на флэшке был список личного состава одного из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ.

Возмущение и еще целый набор эмоций выразили в связи с приговором Полу Уилану представители американских властей, причем, на самом высоком уровне. Так, глава американской дипломатии Майк Помпео заявил, что возмущен приговором суда. Госсекретарь потребовал немедленного освобождения Уилана. Об ухудшении двусторонних отношений из-за приговора Уилану предупредил посол США в Москве Джон Салливан. Он признал, что «разъярен и разочарован» решением суда, заявив о намерении добиваться освобождения Уилана, а не обмена.

А возможность обмена действительно обсуждается, - следует из слов адвоката Уилана. Его могут обменять на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко. Однако это может решаться только после вступления приговора в силу, нынешнего или апелляционной инстанции, - заявил Владимир Жеребенков. По его словам, Уилану еще на стадии следствия неоднократно предлагали признать вину и быть обмененным. Но сам он хочет добиваться оправдания. Окончательное решение по поводу обжалования приговора Уилан и его адвокаты примут, как ожидается, 22 июня.

Со стороны России предложения в адрес США обменять российских граждан на содержащихся в российских тюрьмах американцев звучали неоднократно. Одно из них год назад сделал замглавы МИД России Сергей Рябков призвал власти США обменять российского пилота Константина Ярошенко на одного из американцев или группу граждан США, содержащихся в российских тюрьмах. Ярошенко был задержан американскими спецслужбами в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В 2011-м он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Сам россиянин свою вину не признает. Ранее власти США дважды отклоняли ходатайства о передаче заключенного России.

