Осужденного за убийство Немцова переводят в колонию в Чечне
Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова, через суд добился перевода в колонию в Чечне - ближе к дому и родным, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Уточняется, что Бахаев попросил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, однако получил отказ и снова обратился в суд. В мае 2023 года, согласно материалам дела, суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе осужденного. Также в пользу Бахаева взыскали пять тысяч рублей за нарушение его прав.
Как следует из документов, в итоге было принято решение перевести Бахаева в ИК-2, которая находится в поселке Чернокозово Наурского района Чечни.
Несмотря на это, Бахаев посчитал, что исполнение судебного решения слишком затянулось и запросил компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Однако Московский городской суд счел, что ФСИН осуществила перевод в установленные сроки и отказало Бахаеву в удовлетворении иска.
Ранее стало известно, что второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина США Деррика Бейлса к 26 годам лишения свободы за участие в террористическом акте и наемничестве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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