Осужденного за убийство Немцова переводят в колонию в Чечне

Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова, через суд добился перевода в колонию в Чечне - ближе к дому и родным, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что Бахаев попросил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, однако получил отказ и снова обратился в суд. В мае 2023 года, согласно материалам дела, суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе осужденного. Также в пользу Бахаева взыскали пять тысяч рублей за нарушение его прав.