Острова Гернси, Мэн и Багамские правительство России включило в перечень недружественных

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», — отмечает правительство.

Решение принято в рамках реализации указа главы государства «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

22 июля по решению правительства страны в перечень недружественных государств были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, напоминает RT.

