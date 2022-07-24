Острова Гернси, Мэн и Багамские правительство России включило в перечень недружественных
А перечень недружественных стран российское правительство включило острова Гернси и Мэн, а также Багамские, сообщает кабмин.
«В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», — отмечает правительство.
Решение принято в рамках реализации указа главы государства «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
22 июля по решению правительства страны в перечень недружественных государств были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, напоминает RT.
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