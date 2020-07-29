«Осторожный оптимизм»: Дегтярёв оценил митинги в Хабаровске

Он, в частности, отметил, что полиция ведёт себя очень корректно. Отказ правоохранителей от разгона митингов и шествий он назвал грамотной позицией и выразил надежду, что протестующие не будут провоцировать полицейских «на крайние действия».

«Пока то, что я вижу, вселяет осторожный оптимизм», - сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Дегтярёв также уточнил свою фразу о том, что протесты в городе «раскачивают» иностранцы. Врио губернатора подчеркнул, что в самом начале акции протеста были стихийным народным движением без организаторов. Сегодня же, по его мнению, «на нём паразитируют приезжие организованные провокаторы» - граждане РФ. Иностранцы в городе тоже есть, но обвинять их в организации акций Дегтярёв не стал.

