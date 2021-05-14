Армия обороны Израиля начала атаковать сектор Газа наземными и воздушными войсками
Воздушные и наземные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали атаку на сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии.
По данным военнослужащих, атака началась в настоящий момент. Ранее стало известно об обстреле израильскими военными штаба внутренней безопасности и оружейному складу в секторе Газа, где находился кабинет главы начальника внутренней безопасности ХАМАС.
В сообщении военных указано, что за последний час удары были нанесены по двум отрядам палестинского анклава. Они были вооружены противотанковыми ракетами. Израильская армия за минувший день атаковала семь противотанковых отрядов палестинцев.
Эскалация палестино-израильского конфликта началась 10 мая. Армия Израиля и палестинские формирования в секторе Газа обстреливают территории друг друга. Поводов для этого стали столкновения у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
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