В Nord Stream AG отвергли обвинения против России после взрывов на «Северных потоках»
Исполнительный директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг считает, что Россия не несет ответственности за взрывы на газопроводах «Северный поток». Об этом он заявил в беседе с газетой Die Zeit.
Варниг отверг версию о том, что за ЧП стоят «русские». При этом исполнительный директор кивнул, отвечая на вопрос о причастности к взрывам стран НАТО.
«Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — предложил Варниг, говоря об отношении Великобритании к произошедшему.
В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» зафиксировали падение давления и утечки газа, были повреждены три нитки трубопроводов, напоминает Ura.ru. По данным сейсмологов, на магистралях было зафиксировано два взрыва. ФСБ России расценила ЧП как акт международного терроризма. Аварию расследует прокуратура Швеции, сроки восстановления газопроводов пока неизвестны, пишет Газета.ру.
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