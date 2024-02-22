«Особая удача»: Песков заявил, что гордится быть пресс-секретарем Путина

Как отметил Песков, его профессия «очень интересная». Песков напомнил, что никогда не был журналистом, он «родом из дипломатии», и именно опыт службы в министерстве иностранных дел позволяет ему успешно выполнять функции пресс-секретаря главы государства.

«Работа очень интересная, потому что она имеет отношение непосредственно к информации, а информация — это, с одной стороны, самое опасное, с другой стороны, самое нужное, с третьей стороны, самое быстрое, с четвертой стороны, самое дорогое, что у нас есть. И это связано и с политикой, и с экономикой, и с социальной жизнью, и с безопасностью, и с защитой здоровья людей», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что работа с лидером страны — «особая удача в жизни», и Песков дорожит и гордится ею.

Ранее Дмитрий Песков признался, что иногда ему приходится жертвовать семейными делами из-за работы, пишет Ura.ru. По словам пресс-секретаря, он надеется наверстать упущенное, «потому что дети важнее, чем работа».

