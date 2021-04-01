Оскорбивший Лукашенко белорусский политолог экстренно покинул Россию
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил в своём Telegram-канале, что покинул Россию и был «вынужден перебраться в более безопасное место».
По его словам, он был вынужден изменить текущие планы после того, как в Белоруссии на него завели уголовное дело за «публичное оскорбление президента».
«В связи с возникшими серьёзными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей я вынужден был перебраться в более безопасное место», - написал Болкунец.
Политолог отметил, что благодаря новому жизненному испытанию он узнал, что у него много друзей. Также Болкунец добавил, что «такие «приключения» придают ему «сил и энергии».
Ранее Болкунец заявил, что на зарубежных счетах семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко хранятся активы на сумму 840 миллионов евро, сообщает Ura.ru. По его словам, сначала активы были в Швейцарии, но позже были переведены в один из банков арабских стран.
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