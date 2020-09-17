Орден от Путина. Награждение Медведева сравнили с эпохой Брежнева
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН оценил награждение Медведева орденом и провел исторические параллели.
Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу государства и экс-премьера Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
В указе о награждении отмечается, что Медведев удостоен награды за «заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН сравнил награждение Медведева орденом с эпохой Брежнева.
«Если ты получил четвертую степень и в своей работе не совершаешь ошибок, то получаешь третью. Так и при царе было. И при Брежневе. Награда тут признак не успеха, а статуса. Так почти все члены политбюро были дважды героями соцтруда. Другое дело, что Медведеву еще много чего получать. У него нет второй и первой степени. А над ними еще два ордена. Еще работать и работать. Медведев – человек не старый, может, еще получить. Но многие люди, ничуть не более заслуженные, чем он, имеют уже весь набор. Говорить, что его «перенаградили» по сравнению с другими крупными чиновниками, я бы не стал», - сказал Журавлев.
Сейчас Медведев является председателем партии «Единая Россия». После отставки с должности главы правительства в январе 2020 года он также стал зампредседателя Совета безопасности России.
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