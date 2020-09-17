Путин наградил Медведева за заслуги перед Отечеством
Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу государства и экс-премьера Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что Медведев удостоен награды за «заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».
Медведев является председателем партии «Единая Россия», до января 2020 года работал в должности председателя правительства. После отставки был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.
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