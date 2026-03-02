Трамп заявил, что Иран дважды пытался устранить его

Иранские военные атаковали Израиль при помощи баллистических ракет Посольство России в Баку сообщило об эвакуации из Ирана через Азербайджан 39 российских граждан Потери российских туроператоров из-за ситуации в странах Ближнего Востока оценили в 1,5 млн долларов в день Умер бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов Россияне в феврале оформили более 1 млн самозапретов на кредиты