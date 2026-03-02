Трамп заявил, что Иран дважды пытался устранить его
2 марта 202611:42
Власти Ирана якобы дважды пытались устранить президента США Дональда Трампа. Об этом глава Белого дома заявил журналисту телеканала ABC.
Американский лидер прокомментировал ситуацию вокруг гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
«Я достал его прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды», — заявил Трамп.
Ранее Али Хаменеи и его семья были убиты в результате масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Армия России освободила Резниковку и Дробышево в ДНР
- Деньги есть: Как долго Иран продержится в войне с США и Израилем
- Востоковед объяснила, почему Россия не будет вступать в войну на стороне Ирана
- Терминал загорелся после атаки БПЛА в Новороссийске
- Депутат Чепа раскрыл, как Россия повлияет на конфликт на Ближнем Востоке
- В РСТ рассказали, как продлить отели туристам в Дубае и Абу-Даби
- В Китае опровергли сообщения о возможной сделке с Ираном по ракетам
- Один против всех: Удары Ирана по ОАЭ, Кувейту и Бахрейну сыграют на руку США
- В РСТ рассказали, как вывезти россиян с Ближнего Востока
- Трамп заявил, что Иран дважды пытался устранить его