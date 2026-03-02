Трамп заявил, что Иран дважды пытался устранить его

Власти Ирана якобы дважды пытались устранить президента США Дональда Трампа. Об этом глава Белого дома заявил журналисту телеканала ABC.

СМИ: Аятолла Алиреза Арафи назначен врио верховного лидера Ирана

Американский лидер прокомментировал ситуацию вокруг гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Я достал его прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды», — заявил Трамп.

Ранее Али Хаменеи и его семья были убиты в результате масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


