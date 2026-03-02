В Китае опровергли сообщения о возможной сделке с Ираном по ракетам

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин опровергла сообщения о том, что КНР и Иран намерены заключить сделку по закупке противокорабельных ракет CM-302. Об этом дипломат заявила на брифинге.

Ранее СМИ сообщили, что Тегеран якобы близок к сделке по закупке у Пекина ракет CM-302.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», - указала Мао Нин.

По ее словам, Китай - «ответственная крупная страна» и выполняет свои международные обязательства.

Между тем КНР ввела ограничения на экспорт товаров двойного назначения в отношении 40 предприятий Японии для сдерживания ядерных амбиций Токио.

