В Китае опровергли сообщения о возможной сделке с Ираном по ракетам
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин опровергла сообщения о том, что КНР и Иран намерены заключить сделку по закупке противокорабельных ракет CM-302. Об этом дипломат заявила на брифинге.
Ранее СМИ сообщили, что Тегеран якобы близок к сделке по закупке у Пекина ракет CM-302.
«Эти сообщения не соответствуют действительности», - указала Мао Нин.
По ее словам, Китай - «ответственная крупная страна» и выполняет свои международные обязательства.
Между тем КНР ввела ограничения на экспорт товаров двойного назначения в отношении 40 предприятий Японии для сдерживания ядерных амбиций Токио.
