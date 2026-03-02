Туроператоры предлагают туристам в Дубае бесплатное размещение, если их отель не готов идти на уступки, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

«Два эмирата (Рас-Аль-Хайма и Абу-Даби) сразу выпустили постановление о том, что туристов запрещены выселять из объектов, где они находятся. Все расходы эмираты эти берут на себя. От Дубая письмо поступило в более мягкой формулировке, в нем отелям рекомендовано позволить туристам продлить свое проживание на тех же условиях, на которых они находились. Ни о какой компенсации гостиницам или туристам речи не идет. Отели требуют оплаты либо с туристов, либо с туристических компаний. За вчера и позавчера операторы не могли проводить оплаты из-за выходных, отели шли навстречу. Но отдельные гостиницы требуют оплату с туристов. Мы рекомендуем туристам не выселяться и находиться на связи с туроператором. Сейчас можно продлить проживание в текущем объекте. Если объект не идет на уступки, предлагаются альтернативные варианты размещения. Если туристы готовы самостоятельно оплачивать свой отдых, они могут остаться в своих гостиницах. В любом случае туроператоры предлагают бесплатные варианты размещения, расходы ложатся на всю туристическую отрасль России», - рассказал он.

Первый рейс из Абу-Даби в российскую столицу запланирован на 2 марта в 14:30 по местному времени (13:30 мск), следует из данных на сайте аэропорта. Полет должна выполнить авиакомпания Etihad Airways на самолете Boeing 787. Как ожидается, борт прибудет в Шереметьево в 21:43.

Полеты из России в страны Персидского залива приостановлены. При этом только в Эмиратах сейчас находятся около 20 000 туристов из России. Еще несколько тысяч россиян не могут улететь из Катара, Омана и Бахрейна.



