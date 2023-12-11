Орбан рассказал Зеленскому об обсуждении приема Украины в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе заявил ему, что страны Европейского союза постоянно обсуждают вопрос приема Киева в сообщество, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши.