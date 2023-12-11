Орбан рассказал Зеленскому об обсуждении приема Украины в ЕС
11 декабря 202305:34
Венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе заявил ему, что страны Европейского союза постоянно обсуждают вопрос приема Киева в сообщество, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши.
Ранее стало известно, что Орбан застал Зеленского врасплох на инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru