Орбан рассказал Зеленскому об обсуждении приема Украины в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе заявил ему, что страны Европейского союза постоянно обсуждают вопрос приема Киева в сообщество, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря главы правительства Венгрии Берталана Хаваши.

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Ранее стало известно, что Орбан застал Зеленского врасплох на инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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